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В Москве арестовали судмедэксперта по делу о гибели замглавы департамента культуры

runews24.ruиещё 2
57 минут назад

В Москве арестован судмедэксперт по делу о гибели замглавы департамента культуры Леонида Ошарина. Решение об этом вынес Басманный суд столицы.

Судмедэксперта арестовали по делу о гибели московского чиновника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалиста подозревают в служебном подлоге, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается также, что Пенцаков А., подозреваемый в халатности и служебном подлоге, будет заключен под стражу до 21 сентября.

СМИ назвали причину смерти Ошарина в Крыму

Леонид Ошарин был найден мертвым в Крыму в 2020 году. Согласно заключению судмедэксперта, причиной смерти стало самоубийство. При этом на его теле были обнаружены раны. Как сообщает МК, с версией о самоубийстве не смирилась жена Ошарина. Именно по её инициативе было начато разбирательство с судмедэкспертом.

Происшествия,Леонид Ошарин,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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