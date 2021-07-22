Судмедэксперта арестовали по делу о гибели московского чиновника

Специалиста подозревают в служебном подлоге, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах . Сообщается также, что Пенцаков А., подозреваемый в халатности и служебном подлоге, будет заключен под стражу до 21 сентября.

Леонид Ошарин был найден мертвым в Крыму в 2020 году. Согласно заключению судмедэксперта, причиной смерти стало самоубийство. При этом на его теле были обнаружены раны. Как сообщает МК, с версией о самоубийстве не смирилась жена Ошарина. Именно по её инициативе было начато разбирательство с судмедэкспертом.