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Задержанный за убийство адвоката Пузиковой кикбоксер найден мертвым

Елена Прошина
54 минуты назад
Кикбоксера Алексея Ряскова, задержанного по подозрению в убийстве 33-летней адвоката Екатерины Сокирской (Пузиковой), вдовы банкира Пузикова, обнаружили сегодня мертвым в медучреждени ФСИН в Самаре. Об этом сообщает КП.
Арестованный за убийство адвоката Пузиковой кикбоксер найден мертвым
Фото: ТК BazaТК Baza
«По предварительной версии, 17 июля он (Алексей Рясков) покончил с собой. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. На месте работает следственная группа», - приводит издание слова неназванного представителя правоохранительных органов.
43-летний глав Федерации кикбоксинга Самарской области Алексей Рясков, подозреваемый в убийстве Екатерины Пузиковой, был задержан 6 июля. Преступление было совершено 3-го июля.
Труп дочери в ее квартире обнаружил отец Пузиковой Григорий Сокирский.
Екатерина Пузикова была известна тем, что несколько лет назад ее обвинили в отравлении своего мужа — замглавы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. В 2015 году суд счел ее виновной в убийстве и приговорил к семи годам заключения. Однако последующие судебные процессы привели к ее полному оправданию. В 2018 году Екатерина Пузикова стала адвокатом. Накануне убийства в начале июля этого года ее бывший муж Алексей Рясков опубликовал в своем Instgram видео, в котором признавался, что ради вынесения оправдательного приговора Пузиковой он, вместе с ее родителями, собрал и передал работнику суда в качестве взятки 15 млн. рублей.
После появления этого видеоролика в Сети Пузикова приехала в Самару и встретилась с Рясковым. А на следующий день ее тело обнаружили с пробитой головой.
На суде после своего задержания Рясков утверждал, что она нападала на него с ножом и пообещал рассказать всю правду об истории с оправданием Пузиковой.
После задержания Ряскова полицией его осмотрели врачи ФСИН и пришли к выводу, что он нуждается в стационарном лечении. На этом основании его перевели из местного СИЗО в больницу тюремного типа, где он и умер.
Происшествия,Дмитрий Пузиков,ФСИН,Россельхозбанк,МВД,Самара,
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