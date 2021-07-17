Арестованный за убийство адвоката Пузиковой кикбоксер найден мертвым

Екатерина Пузикова была известна тем, что несколько лет назад ее обвинили в отравлении своего мужа — замглавы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова
. В 2015 году суд счел ее виновной в убийстве и приговорил к семи годам заключения. Однако последующие судебные процессы привели к ее полному оправданию. В 2018 году Екатерина Пузикова стала адвокатом. Накануне убийства в начале июля этого года ее бывший муж Алексей Рясков опубликовал в своем Instgram видео, в котором признавался, что ради вынесения оправдательного приговора Пузиковой он, вместе с ее родителями, собрал и передал работнику суда в качестве взятки 15 млн. рублей.