Арестованный за убийство адвоката Пузиковой кикбоксер найден мертвым

Кикбоксера Алексея Ряскова, задержанного по подозрению в убийстве 33-летней адвоката Екатерины Сокирской (Пузиковой), вдовы банкира Пузикова, обнаружили сегодня мертвым в медучреждени ФСИН Самаре . Об этом сообщает КП.

Фото: ТК Baza ТК Baza

«По предварительной версии, 17 июля он (Алексей Рясков) покончил с собой. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. На месте работает следственная группа», - приводит издание слова неназванного представителя правоохранительных органов.

43-летний глав Федерации кикбоксинга Самарской области Алексей Рясков, подозреваемый в убийстве Екатерины Пузиковой, был задержан 6 июля. Преступление было совершено 3-го июля.

Труп дочери в ее квартире обнаружил отец Пузиковой Григорий Сокирский.

Екатерина Пузикова была известна тем, что несколько лет назад ее обвинили в отравлении своего мужа — замглавы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова . В 2015 году суд счел ее виновной в убийстве и приговорил к семи годам заключения. Однако последующие судебные процессы привели к ее полному оправданию. В 2018 году Екатерина Пузикова стала адвокатом. Накануне убийства в начале июля этого года ее бывший муж Алексей Рясков опубликовал в своем Instgram видео, в котором признавался, что ради вынесения оправдательного приговора Пузиковой он, вместе с ее родителями, собрал и передал работнику суда в качестве взятки 15 млн. рублей.

После появления этого видеоролика в Сети Пузикова приехала в Самару и встретилась с Рясковым. А на следующий день ее тело обнаружили с пробитой головой.

На суде после своего задержания Рясков утверждал, что она нападала на него с ножом и пообещал рассказать всю правду об истории с оправданием Пузиковой.