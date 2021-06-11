Тете Дмитрия Гудкова ужесточили обвинение

Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы, который является собственником помещения, арендованного в 2015-2017 годах ООО "Сектор-2А", возглавляемым Ермиловой. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Подозреваемым по делу является также Дмитрий Гудков.

Ранее у политика и его родственников прошла серия обысков. Полиция не стала избирать ему меру пресечения и ходатайствовать об этом перед судом. После допроса Гудков уехал из России на Украину.