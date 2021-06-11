Сторонникам Квачкова присудили 10 и 15 лет колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 10 годам колонии двух сторонников полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова по обвинению в участии в террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд приговорил Юрия Екишева к 15 годам колонии строгого режима, Павла Антонова к - 10 годам колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Екишев признан виновным в организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ), Антонов - в участии в ее деятельности (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). В ходе прений сторон прокурор просил приговорить одного к 17 годам лишения свободы, второго - к 11 годам. Оба свою вину отрицали. Им вменялось продолжение деятельности организации Квачкова "Народное ополчение России" после ее запрета в 2015 году.

Дела Квачкова и его соратников

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков в 2013 году был осужден на восемь лет колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа и вовлечение лиц в террористическую деятельность. Другое уголовное дело в отношении него было возбуждено в связи с размещением в интернете в марте 2015 года видеообращения, в котором следователи выявили признаки экстремизма. В марте 2016 года Квачков был официально привлечен в качестве обвиняемого. Дело первоначально было возбуждено по ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма"), но в ходе судебных прений гособвинение попросило переквалифицировать дело на ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"). Квачков своей вины не признал. Зубово-Полянский райсуд Мордовии 7 февраля 2019 года пересмотрел его приговор и принял решение освободить в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ.