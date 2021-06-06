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В полиции назвали истинных зачинщиков массовой драки на севере Москвы

Елена Прошина
23 часа назад
Драка с участием нескольких десятков человек на Дубнинской улице в столице была спровоцирована попыткой неформальной молодежной группировки сорвать нелегальный рок-концерт в одном из полуподвальных помещений, рассказали ТАСС в правоохранительных органах столицы.
В полиции назвали истинных зачинщиков массовой драки на севере Москвы
Фото: ВидеокадрВидеокадр
«Драка произошла после того, как представители молодежной антифашисткой группировки попытались сорвать подпольный концерт ультраправых рок-исполнителей в полуподвале на Дубнинской улице. Стороны применяли друг против друга палки, бутылки, а также травматическое оружие. Драку пресекли прибывшие на место происшествия полицейские, - сообщил источник в полиции.
Согласно неофициальным данным, одним из 19 задержанных правоохранителями участников драки оказался член организации «Ассоциация народного сопротивления» Сергей Нелидов. В отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство».
Ранее фронтмен рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий озвучил свою версию массовой драки со стрельбой на севере Москвы.
«На людей напала группа, молодежь, экипированные по типу «Антифа». Они открыли по людям, которые собирались на концерт, стрельбу из пневматического оружия. Те позвали на помощь своих друзей, начались локальные драки. Это просто молодежные активисты, скинхеды. Была информация, что там какие-то нацистские флаги, это чушь, люди после футбола приехали с флагами футбольных команд Москвы», - заявил он.
Происшествия,Драка,Массовые драки,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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