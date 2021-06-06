В полиции назвали истинных зачинщиков массовой драки на севере Москвы

Согласно неофициальным данным, одним из 19 задержанных правоохранителями участников драки оказался член организации «Ассоциация народного сопротивления» Сергей Нелидов. В отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство».