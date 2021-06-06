В полиции назвали истинных зачинщиков массовой драки на севере Москвы

«Драка произошла после того, как представители молодежной антифашисткой группировки попытались сорвать подпольный концерт ультраправых рок-исполнителей в полуподвале на Дубнинской улице. Стороны применяли друг против друга палки, бутылки, а также травматическое оружие. Драку пресекли прибывшие на место происшествия полицейские, - сообщил источник в полиции.
«На людей напала группа, молодежь, экипированные по типу «Антифа». Они открыли по людям, которые собирались на концерт, стрельбу из пневматического оружия. Те позвали на помощь своих друзей, начались локальные драки. Это просто молодежные активисты, скинхеды. Была информация, что там какие-то нацистские флаги, это чушь, люди после футбола приехали с флагами футбольных команд Москвы», - заявил он.