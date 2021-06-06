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«Паук» Троицкий раскрыл причину массовой драки со стрельбой на севере Москвы

Елена Прошина
6 июня 2021
Певец рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий обнародовал подробности недавней массовой драки со стрельбой на севере Москвы. Его слова приводит телеканал «Звезда».
«Паук» Троицкий раскрыл причины массовой драки со стрельбой в Москве
Фото: ТАССТАСС
По словам музыканта, некий концерт был организован на Дубнинской улице столицы подпольно, в нарушение требований Роспотребнадзора в связи с COVID-19. Троицкий пояснил, в драке приняли участие сторонники движения «Антифа». «Паук» утверждает, что именно они открыли стрельбу по скинхедам, направлявшимся на концерт.
«На людей напала группа, молодежь, экипированные по типу «Антифа». Они открыли по людям, которые собирались на концерт, стрельбу из пневматического оружия. Те позвали на помощь своих друзей, начались локальные драки. Это просто молодежные активисты, скинхеды. Была информация, что там какие-то нацистские флаги, это чушь, люди после футбола приехали с флагами футбольных команд Москвы», - заявил он.
По данным МВД, в уличном столкновении участвовало несколько десятков человек. Девятнадцать из них были задержаны правоохранителями.
Заметим, что жильцы дома, во дворе которого произошло побоище, сняли произошедшее на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как несколько десятков человек бегут в одну сторону, слышны выстрелы. Первоначально СМИ сообщали, что потасовку устроили футбольные фанаты, но позже опровергли эту информацию. По иной версии, драка произошла между одной из неонацистских группировок и представителями движения «Антифа».
Неонацисты якобы собрались на концерт в одном из закрытых клубов на Дмитровском шоссе, о чем узнали в «Антифа» и решили накрыть своих противников. Однако скинхеды, в свою очередь, пронюхали о готовящемся нападении и атаковали первыми. Очевидцы подтвердили, что у некоторых участвующих в драке имелась нацистская символика.
Происшествия,Драка,Массовые драки,Роспотребнадзор,ТК "Звезда",Москва,
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