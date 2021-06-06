«Паук» Троицкий раскрыл причины массовой драки со стрельбой в Москве

По словам музыканта, некий концерт был организован на Дубнинской улице столицы подпольно, в нарушение требований Роспотребнадзора
в связи с COVID-19. Троицкий пояснил, в драке приняли участие сторонники движения «Антифа». «Паук» утверждает, что именно они открыли стрельбу по скинхедам, направлявшимся на концерт.
Заметим, что жильцы дома, во дворе которого произошло побоище, сняли произошедшее на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как несколько десятков человек бегут в одну сторону, слышны выстрелы. Первоначально СМИ сообщали, что потасовку устроили футбольные фанаты, но позже опровергли эту информацию. По иной версии, драка произошла между одной из неонацистских группировок и представителями движения «Антифа».