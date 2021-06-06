«Паук» Троицкий раскрыл причины массовой драки со стрельбой в Москве

По данным МВД, в уличном столкновении участвовало несколько десятков человек. Девятнадцать из них были задержаны правоохранителями.

Заметим, что жильцы дома, во дворе которого произошло побоище, сняли произошедшее на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как несколько десятков человек бегут в одну сторону, слышны выстрелы. Первоначально СМИ сообщали, что потасовку устроили футбольные фанаты, но позже опровергли эту информацию. По иной версии, драка произошла между одной из неонацистских группировок и представителями движения «Антифа».