Мать арестованной в Минске Сапеги рассказала о состоянии дочери

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Также Дудич сказала, что ее дочь всегда была вне политики.

«Мы сами ничего не понимаем, находимся в шоковом состоянии. Мы уже не знаем, куда идти. Я обращалась в МИД, писала на сайт администрации президента России... Не знаю, что ещё сделать, чтобы обратили внимание на наше дело. Мне бы очень хотелось, чтобы наши правоохранительные органы, в частности Республики Беларусь, смогли разобраться. И я надеюсь, что девочка наша будет на свободе», - заявила Дудич.

Ранее «Рамблер» писал, что София Сапега дала признательный показания на допросе. Девушке могут предъявить обвинение в разжигании розни. По этой статье девушке грозит до 12 лет тюрьмы.

Все началось 23 мая, когда в Минске был экстренно посажал самолет, летевший из Афин в Вильнюс. На борту оказался белорусский оппозиционер Роман Протасевич . Он был редактором тематического Telegram-канала NEXTA. По его словам, в Белорусии ему грозит смертная казнь.

Местные СМИ сообщают, что в экстренные службы поступил сигнал о минировании лайнера, после чего глава государства Александр Лукашенко дал срочный приказ посадить самолет в Минске.

Также есть информация, что генеральная прокуратура Литвы и Польши возбудила уголовные дела из-за посадки самолета. Дело возбуждено по статье об «использовании обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров».

Эксперты отмечают, что для Белоруссии этот скандал может грозить полной изоляцией от внешнего мира.