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Преступник, устроивший стрельбу в Казани, заходил в школу до нападения

ИА Regnum
28 минут назад
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии 175, приходил в школу за час до нападения. Записи с камер видеонаблюдения 13 мая опубликовал телеграм-канал Mash.
Во время допроса преступник признался, что планировал совершить нападение во время второго урока. В школу он заходил, чтобы узнать время начала урока. Вахтер выгнала убийцу из школы, после чего он вернулся домой за оружием.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Ильназ Галявиев во время допроса признался в преступлении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,Казань,
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