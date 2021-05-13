Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии 175, приходил в школу за час до нападения. Записи с камер видеонаблюдения 13 мая опубликовал телеграм-канал Mash.

Во время допроса преступник признался, что планировал совершить нападение во время второго урока. В школу он заходил, чтобы узнать время начала урока. Вахтер выгнала убийцу из школы, после чего он вернулся домой за оружием.