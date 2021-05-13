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Заключенный при помощи ручки хотел заразить российских полицейских ВИЧ-инфекцией

Lenta.ru
1 час назад
На Кубани заключенный пытался заразить российских полицейских ВИЧ-инфекцией. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает «Комсомольская правда».
Заключенный попытался заразить полицейских ВИЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным издания, мужчина выразил желание обратиться в прокуратуру и попросил для письменного заявления ручку и лист бумаги. Сотрудники правоохранительных органов исполнили пожелание осужденного. Однако тот вместо составления документа ранил себя ручкой в живот. Полицейским удалось избежать контакта с кровью мужчины.
В настоящее время злоумышленник находится в больнице. Отмечается, что он также болел туберкулезом.
В апреле сообщалось, что в Москве подполковник полиции, узнав, что у него ВИЧ, убедил начальство, что заразился во время задержания, и получил компенсацию в миллион рублей. Подтвердить свои показания он попросил коллег.
Происшествия,ФСИН,Генпрокуратура РФ,МВД,Комсомольская правда,
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