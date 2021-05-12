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Вора в законе Жиро Шаумянского задержали за руководство тюремными группировками

Lenta.ru
31 минуту назад
В Армении задержан местный криминальный авторитет, который руководил двумя тюремными группировками в местах лишения свободы. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
Вора в законе Жиро Шаумянского задержали
Фото:  «Прайм Крайм» «Прайм Крайм»
По данным издания, авторитет был задержан 7 мая. Как отмечает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм», речь идет о воре в законе Жирайре Брутяне, известном в криминальных кругах как Жиро Шаумянский.
Брутян контролировал деятельность так называемых смотрящих группировок, которые действовали в третьем и шестом блоках уголовно-исправительного учреждения (УИУ) «Армавир». «Смотрящие», в свою очередь, следили за заключенными в колонии, а также собирали деньги, в том числе полученные через азартные игры.
При этом последнее слово о всех «назначениях» в группировке и поощрениях оставалось за Брутяном. По его приказу в колонии начинались массовые беспорядки и избиения выступавших против него арестантов. Тем, кто выполнял поручения вора в законе, предоставлялась дополнительная еда, сигареты и другие привилегии в колонии.
11 мая сообщалось, что вора в законе Гию Гальского (Георгий Зарандия) задержала полиция в его квартире на турецком курорте Анталья. По данным СМИ, авторитета попыталась выселить из совместной квартиры с помощью чеченских коллекторов его бывшая подруга Юлия Волкова, экс-участница дуэта «Тату».
Происшествия,Юлий Волков,ИА Sputnik,Армения,
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