В квартире в Воронеже нашли тела женщины и двух ее детей 

Уголовное дело возбуждено в Воронеже, где местный житель, придя домой, обнаружил тела своей супруги и двух детей — дочери и несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося беспомощном состоянии"). Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой области", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вечером 26 февраля житель Советского района Воронежа, вернувшись домой, обнаружил тело супруги и двух детей (дочери и несовершеннолетнего сына) со следами насильственной смерти. В сообщении уточняется, что семья на профилактических учетах не состояла. Прокуратурой района организована проверка работы органов системы профилактики.