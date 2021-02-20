Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье

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Москва

Опубликовано видео с места ЧП с горящим с детьми автобусом 

Алевтина Жаркова 26 минут назад
В Луховицком районе загорелся автобус с детьми, который следовал в Тулу. ЧП произошло на выезде в сторону Зарайска.
Снятое очевидцами видео публикует телеканал «Москва 24». На кадрах видно охваченное огнем транспортное средство.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные. Сведений о пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что на обогатительной фабрике в Норильске произошло обрушение в здании дробильного цеха. По данному факту возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями правил безопасности.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , Пожары
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