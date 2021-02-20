Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске

Все новости на карте

В ночь на субботу на обогатительной фабрике в Норильске произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи. Площадь обрушения составляет примерно тысячу квадратных метров.

Из-под завалов смогли выбраться 2 человека, еще четырех спасли. Один из спасенных работников позднее скончался. Все остальные находятся в больнице. Поиски людей продолжаются.