Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске

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Опубликовано видео с места обрушения на фабрике в Норильске 

Алевтина Жаркова 53 минуты назад
В ночь на субботу на обогатительной фабрике в Норильске произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи. Площадь обрушения составляет примерно тысячу квадратных метров.
Из-под завалов смогли выбраться 2 человека, еще четырех спасли. Один из спасенных работников позднее скончался. Все остальные находятся в больнице. Поиски людей продолжаются.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, поскольку в рухнувшем строении цеха шел ремонт. Как сообщает «РИА Новости», в здании имелись дефекты.
Происшествия , Видео , СКР
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