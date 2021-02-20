Разгромивший алкогольный магазин в Ростове кот попал на видео 

В Ростове кот разгромил алкогольный магазин, свалившись в помещение с потолка. Видео инцидента публикует Telegram-канал HUE.

Животное проломило подвесной потолок и с грохотом упало вниз на глазах у находившихся в торговой точке сотрудников. Один из них в ярости от всего произошедшего пнул кота под зад. Тот с испуга бросился на утек и разбил несколько бутылок со спиртным. В итоге четвероногий «посетитель» нанес алкомаркету ущерб на сумму примерно в 50 000 рублей.