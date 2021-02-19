У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами

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Опубликовано видео крупного ограбления на улице в Новосибирске 

Алевтина Жаркова 19 минут назад
Двое неизвестных ограбили мужчину на улице в Новосибирске на глазах у прохожих. На местного жителя напали недалеко от здания компании «НПП Триада-ТВ». Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения.
Двое мужчин в масках подбежали к своей жертве, избили его и отобрали черный полиэтиленовый пакет. Один из очевидцев преступления попытался догнать злоумышленников, но у него ничего не вышло. Прохожие тут же вызвали полицию. По их словам, в пакете находилось 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Происшествия , Видео , Криминал
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