Фура протаранила машину с полицейскими

В Ставропольском крае грузовик протаранил полицейский автомобиль. Инцидент сняла камера видеорегистратора, соответствующая запись размещена в Telegram-канале BAZA.
Сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой находилась девушка, и проверяли у нее документы. В этот момент по трассе на полном ходу двигался большегруз. Фура буквально протаранила спецавтомобиль правоохранителей. Несмотря на то, что удар был достаточно сильный, происшествие обошлось без жертв.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье супруга бизнесмена сбила мальчика на Maserati.