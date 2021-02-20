Фура протаранила машину с полицейскими

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Москва

Таран грузовиком полицейской машины попал на видео на Ставрополье 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Ставропольском крае грузовик протаранил полицейский автомобиль. Инцидент сняла камера видеорегистратора, соответствующая запись размещена в Telegram-канале BAZA.
Сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой находилась девушка, и проверяли у нее документы. В этот момент по трассе на полном ходу двигался большегруз. Фура буквально протаранила спецавтомобиль правоохранителей. Несмотря на то, что удар был достаточно сильный, происшествие обошлось без жертв.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье супруга бизнесмена сбила мальчика на Maserati.
Происшествия , Видео , ГИБДД
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