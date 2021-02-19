Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье

В подмосковном поселке Знаменское автомобиль Maserati сбил ребенка. По предварительным данным, за рулем элитной иномарки находилась женщина — супруга бизнесмена.

Как сообщают родители пострадавшего мальчика, после ДТП она не стала останавливать транспортное средство, и уехала в свой коттедж, оставив ребенка без помощи. 11-летний школьник был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Происшествие с участием Maserati случилось накануне вечером. Мальчик шел по дороге, по которой ехала иномарка. Пытаясь пропустить машину, из-за сугроба он упал под ее колеса. В итоге Maserati проехала по его ногам.