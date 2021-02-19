Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье

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Москва

Появилось видео с места ДТП со сбитым женщиной на Maserati ребенком 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В подмосковном поселке Знаменское автомобиль Maserati сбил ребенка. По предварительным данным, за рулем элитной иномарки находилась женщина — супруга бизнесмена.
Как сообщают родители пострадавшего мальчика, после ДТП она не стала останавливать транспортное средство, и уехала в свой коттедж, оставив ребенка без помощи. 11-летний школьник был доставлен в больницу с телесными повреждениями.
Происшествие с участием Maserati случилось накануне вечером. Мальчик шел по дороге, по которой ехала иномарка. Пытаясь пропустить машину, из-за сугроба он упал под ее колеса. В итоге Maserati проехала по его ногам.
Происшествия , Видео , Новости Москвы
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