Боевик расстрелял полицейских

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Москва

Открывший огонь по полицейским боевик в Индии попал на видео 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
Боевик открыл огонь по полицейским в Индии. Злоумышленник напал на стражей порядка в городе Шринагаре (Кашмир) — расстрелял сотрудников правоохранительного органа из автомата. Террористический акт попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал «РИА Новости». Жертвами террориста стали два человека.
Ранее сообщалось, что в ФСБ задержала 19 исламистов, которые планировали организовать теракты на территории Северного Кавказа. В ходе обыска у радикалов были обнаружены пулемет и «пояс смертника».
Происшествия , Видео , В мире , Криминал , ФСБ , РИА Новости
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