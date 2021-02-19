Боевик расстрелял полицейских

Боевик открыл огонь по полицейским в Индии. Злоумышленник напал на стражей порядка в городе Шринагаре (Кашмир) — расстрелял сотрудников правоохранительного органа из автомата. Террористический акт попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал «РИА Новости». Жертвами террориста стали два человека.
Ранее сообщалось, что в ФСБ задержала 19 исламистов, которые планировали организовать теракты на территории Северного Кавказа. В ходе обыска у радикалов были обнаружены пулемет и «пояс смертника».