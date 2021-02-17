«Пояс смертника» и пулемет: в России готовили теракты

Сотрудники ФСБ задержали 19 исламистов, готовивших теракты на Северном Кавказе. В ходе проведения спецоперации на территории Карачаево-Черкессии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области были задержаны члены запрещенной в России преступной террористической организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», основной идеей которой является создание теократического государства — халифат.
При проведении спецоперации правоохранители обнаружили тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ и патронами. На месте также были найдены самодельные взрывчатки и «пояс смертника» с поражающими элементами.