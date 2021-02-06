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Москва

Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Военные Украины подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе
Фото: РИА Новости
Двое украинских военнослужащих погибли и один получил ранения при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Марьинка в Донбассе, сообщил в субботу вечером пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.
Ранее украинские силовики заявляли о десяти нарушениях режима тишины в Донбассе с начала суток в субботу. Также сообщалось о двух раненых.

"Сегодня, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что вечером в ходе обстрела из стрелкового оружия возле Песков был ранен еще один украинский военный.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет".
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Происшествия , Армия , Арсен Аваков
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