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Москва

Прокурор оценила, как ФСИН надзирала за Навальным 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Во время испытательного срока основателя Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алексея Навального ФСИН ненадлежащим образом надзирала за ним, по этой причине суд должен вынести частное представление главе уголовно-исполнительной инспекции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на прокурора Екатерину Фролову.

«Прошу суд вынести частное представление начальнику уголовно-исполнительной инспекции номер 15 (осуществлявшей надзор за Навальным) и обратить внимание начальника УФСИН по Москве на ненадлежащее осуществления контроля за Навальным в период его испытательного срока», — сказала она.

ФСИН объяснила задержание вернувшегося в Россию Навального
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда.
Ранее Фролова попросила суд отправить Навального на 3,5 года в колонию общего режима.
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Происшествия , Видео , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , ФСИН , Газета.Ru , Москва
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