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Летевший в Москву самолет изменил траекторию движения и приготовился к посадке 

Lenta.ru 41 минуту назад
Летевший в Москву самолет изменил траекторию движения и приготовился к посадке
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву, изменил траекторию движения после набора высоты и приготовился к посадке в Пулково. Об этом сообщает «Пятый канал».
Согласно предварительной информации, причиной возврата лайнера в аэропорт вылета стали технические неполадки. Ожидается, что воздушное судно приземлиться в Санкт-Петербурге в 19:20.
В штатном режиме: почему Boeing подал сигнал бедствия
В январе самолет, летящий из Уфы в Москву, подал сигнал тревоги. Как сообщил источник в авиационных кругах, лайнер подал сигнал через час после вылета. В настоящий момент он летит дальше по курсу и через 40 минут должен будет сесть в аэропорту Шереметьево. Причины произошедшего пока неизвестны.
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Происшествия , Boeing , Аэропорт Шереметьево
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