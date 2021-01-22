Летевший в Москву самолет изменил траекторию движения и приготовился к посадке 

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Пассажирский самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга Москву , изменил траекторию движения после набора высоты и приготовился к посадке в Пулково. Об этом сообщает «Пятый канал».

Согласно предварительной информации, причиной возврата лайнера в аэропорт вылета стали технические неполадки. Ожидается, что воздушное судно приземлиться в Санкт-Петербурге в 19:20.