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Полицейский в Новосибирске застрелил неадекватного мужчину с оружием 

Москва24 и ещё 1 35 минут назад
Полицейский застрелил неадекватного мужчину с оружием в Новосибирске
Фото: РИА Новости
Полицейский в Новосибирске смертельно ранил неадекватного мужчину. Он стрелял в сторону правоохранителей, заявил РИА Новости представитель главка МВД по региону.
Согласно информации следователей, 21 января в дежурную часть обратилась местная жительница, заявившая, что ее сын находится в квартире в неадекватном состоянии и угрожает окружающим ружьем. На место оперативно были направлены сотрудники отдела полиции № 10 УМВД "Советский" и Росгвардии.
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Навстречу полицейским вышел вооруженный мужчина, который выкрикивал угрозы. Затем он выстрелил в сторону стражей порядка. Один из полицейских ответным выстрелом из табельного оружия ранил нападавшего.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, констатировавшая смерть мужчины. Сейчас организована служебная проверка.

"Материалы направлены в следственные органы СК РФ для принятия решения по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — пояснили в МВД.

Ранее в Москве задержали стрелявшего в центре города хулигана. Инцидент произошел на Новорогожской улице.
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Происшествия , Росгвардия , СКР , МВД , РИА Новости , Новосибирск , Новосибирская Область
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