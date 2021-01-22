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Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео 

Алевтина Жаркова 59 минут назад
Супруги учинили драку в лифте многоэтажного жилого дома в Красноярске. Разнимать пару пришлось соседям. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, запись с которых публикует Telegram-канал «ЧП Красноярск».
Поначалу мужчина пытался настойчиво утешить свою спутницу, но той, видимо, не понравилось каким образом ее муж хотел сгладить конфликт. В итоге ссора переросла в драку, а жильцы выгнали буйных молодых людей из лифта. Супруги продолжили скандалить в коридоре, при этом в гневе муж начал бить жену ногами.
Ранее сообщалось, что жених на свадьбе бросил в невесту гигантский торт.
Происшествия , Видео
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