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Жених бросил в невесту гигантский торт и попал на видео 

Алевтина Жаркова 31 минуту назад
Во время свадьбы жених бросил в невесту огромный торт, этот момент запечатлел на камеру один из присутствующих на торжественном мероприятии. Запись была размещена на странице @kelsboyd3 в соцсети TikTok.
Все произошло, когда молодожены разрезали многоярусный торт. Девушка в шутку испачкала лицо своего суженого, а тот в ответ бросил в нее весь торт на глазах у гостей.
Впоследствии героиня ролика выложила в Сеть «свою версию произошедшего» — там инцидент сняли с другого ракурса. Кто знает, может, пара намеренно устроила эту импровизированную сцену? Однако не все пользователи соцсети одобрительно отозвались о ролике, некоторые из них не смогли удержаться от критики.
Общество , Видео , В мире
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