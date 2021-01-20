Жених бросил в невесту гигантский торт и попал на видео 

Во время свадьбы жених бросил в невесту огромный торт, этот момент запечатлел на камеру один из присутствующих на торжественном мероприятии. Запись была размещена на странице @kelsboyd3 в соцсети TikTok.

Все произошло, когда молодожены разрезали многоярусный торт. Девушка в шутку испачкала лицо своего суженого, а тот в ответ бросил в нее весь торт на глазах у гостей.

Впоследствии героиня ролика выложила в Сеть «свою версию произошедшего» — там инцидент сняли с другого ракурса. Кто знает, может, пара намеренно устроила эту импровизированную сцену? Однако не все пользователи соцсети одобрительно отозвались о ролике, некоторые из них не смогли удержаться от критики.