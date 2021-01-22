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Москва

В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Пожарный снял на камеру настоящий экшн во время тушения пожара в Подмосковье. Возгорание возникло в хозяйственной постройке в Балашихе, который находился рядом с жилым зданием с газовыми баллонам. При этом возникла угроза взрыва.
Один из прибывших на место происшествия спасателей не только спас дом, но и запечатлел весь процесс тушения на экшн-камеру, которая была закреплена на его каске.
Ранее сообщалось, что водитель едва не устроил взрыв на местной бензоколонке. Заправляя топливом свой автомобиль, мужчина, вопреки всем мерам безопасности, для удобства решил использовать зажигалку, чтобы подсветить бензобак.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , Пожары
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