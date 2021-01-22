В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения 

Пожарный снял на камеру настоящий экшн во время тушения пожара в Подмосковье . Возгорание возникло в хозяйственной постройке в Балашихе , который находился рядом с жилым зданием с газовыми баллонам. При этом возникла угроза взрыва.

Один из прибывших на место происшествия спасателей не только спас дом, но и запечатлел весь процесс тушения на экшн-камеру, которая была закреплена на его каске.