Водитель с зажигалкой едва не взорвал бензоколонку

Казахстане водитель едва не устроил взрыв на местной бензоколонке. Заправляя топливом свой автомобиль, мужчина, вопреки всем мерам безопасности, для удобства решил использовать зажигалку, чтобы подсветить бензобак. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Бушующий мир».

На записи видно, как мужчина настойчиво сует опасный предмет в бензобак своей машины, после чего тот вспыхивает и создается угроза взрыва. Не долго думая, мужчина достает горящий шланг из авто и покидает место происшествия, оставляя его непотушенным. А на борьбу с пламенем бросился очевидец.