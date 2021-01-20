Водитель с зажигалкой едва не взорвал бензоколонку

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Москва

Водитель с зажигалкой устроил пожар на АЗС и попал на видео 

Алевтина Жаркова 41 минуту назад
В Казахстане водитель едва не устроил взрыв на местной бензоколонке. Заправляя топливом свой автомобиль, мужчина, вопреки всем мерам безопасности, для удобства решил использовать зажигалку, чтобы подсветить бензобак. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Бушующий мир».
На записи видно, как мужчина настойчиво сует опасный предмет в бензобак своей машины, после чего тот вспыхивает и создается угроза взрыва. Не долго думая, мужчина достает горящий шланг из авто и покидает место происшествия, оставляя его непотушенным. А на борьбу с пламенем бросился очевидец.
Происшествия , Видео
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