Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе

Калуге силовики задержали банду автоугонщиков. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Пресс-Хата».

О том, что на территории города орудует банда воров, крадущих дорогие автомобили, полицейские узнали еще осенью прошлого года. Тогда на месте преступления был обнаружено устройство, которое подавляет сигналы приборов слежения.

Одни участники преступной группы были задержаны

правоохранителями в ходе погони, еще несколько человек задержали на квартире.