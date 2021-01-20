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Заказное избиение пенсионером бывшей девушки попало на видео 

Алевтина Жаркова 17 минут назад
В Красноярске мужчина заказал избиение своей бывшей девушки. 61-летний пенсионер не смог смириться с расставанием с 34-летней возлюбленной, он пытался добиться ее расположения на протяжении нескольких лет. После очередного отказа девушки он подговорил знакомых избить ее.
Злоумышленники подкараулили свою жертву на улице Норильской в Октябрьском районе Красноярска 15 декабря. Как видно на кадрах, они напали на нее на тротуаре возле припаркованного грузовика, ее избили и ограбили.
Позднее полиция задержала подозреваемых, всем троим грозит уголовное наказание.
Происшествия , Видео
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