Заказное избиение пенсионером бывшей девушки попало на видео 

Красноярске мужчина заказал избиение своей бывшей девушки. 61-летний пенсионер не смог смириться с расставанием с 34-летней возлюбленной, он пытался добиться ее расположения на протяжении нескольких лет. После очередного отказа девушки он подговорил знакомых избить ее.

Злоумышленники подкараулили свою жертву на улице Норильской в Октябрьском районе Красноярска 15 декабря. Как видно на кадрах, они напали на нее на тротуаре возле припаркованного грузовика, ее избили и ограбили.

Позднее полиция задержала подозреваемых, всем троим грозит уголовное наказание.