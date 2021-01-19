Отчаянные медсестры спасли коллегу от нападения мужа с ножом

Мужчина напал на свою супругу с ножом в санатории в Ессентуках , где женщина работала медсестрой. 31-летний ревнивец явился в учреждение с ножом и набросился на жену, нанеся ей более 10 ударов. От разгневанного мужа коллегу спасли две сотрудницы. Рискуя собственными жизнями, они оттащили его от женщины. Происшествие сняла камера видеонаблюдения.

Инцидент произошел летом 2020 года, однако правоохранители обнародовали запись с камеры лишь на днях. Сейчас уголовное дело в отношении мужчины по статье «Покушение на убийство» передано в суд.