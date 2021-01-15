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Подмосковье мигрант похитил мужчину и вымогал крупную сумму денег. На совершение преступного деяния его натолкнули жалобы собственной супруги, которая рассказала своему благоверному о приставаниях босса. Тогда в отместку за такое поведение муж похитил начальника жены, избил его и требовал отдать ему 100 000 рублей в качестве компенсации за поруганную честь.

В итоге злоумышленника вместе с похищенным человеком обнаружили стражи порядка. Сейчас ему грозит уголовный срок, а его супруге придется искать новую работу.