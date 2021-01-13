Нелегальный мигрант жестко избил и ограбил петербуржца

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Нелегальный мигрант избил и ограбил петербуржца и попал на видео 

Алевтина Жаркова 11 минут назад
В Петербурге нелегальный мигрант избил и ограбил местного жителя. Произошедший на Перевозной улице инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».
Злоумышленник украл у 36-летнего петербуржца смартфон, 40 тысяч рублей и обручальное кольцо. Подозреваемого задержали на улице Декабристов по горячим следам. Им оказался выходец из среднеазиатской страны, который находится на территории России нелегально.
Ранее сообщалось, что мужчина застрелил свою возлюбленную на глазах у трехлетней дочери.
Происшествия , Видео , Криминал
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