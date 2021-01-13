Нелегальный мигрант жестко избил и ограбил петербуржца

Петербурге нелегальный мигрант избил и ограбил местного жителя. Произошедший на Перевозной улице инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

Злоумышленник украл у 36-летнего петербуржца смартфон, 40 тысяч рублей и обручальное кольцо. Подозреваемого задержали на улице Декабристов по горячим следам. Им оказался выходец из среднеазиатской страны, который находится на территории России нелегально.