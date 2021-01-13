Мужчина застрелил жену на глазах у дочери и попал на видео 

Американец Герберт Никсон Флорес (Herbert Nixon Flores) застрелил свою возлюбленную на глазах у трехлетней дочери в Лос-Анджелесе. Преступление попало в объектив камеры.
На кадрах видно, как мужчина выходит из машины с пистолетом и начинает преследовать женщину. Она бежит от своего обидчика в сторону здания. А Флорес несколько раз выстреливает в нее из полуавтоматического пистолета.
Полицейские ведут розыск подозреваемого, у них есть предположения, что 46-летний американец связан с преступной группировкой MS-13.
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