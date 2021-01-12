В Новосибирской области задержан «вор в законе»

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Задержание «вора в законе» Бая попало на видео 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
В Новосибирской области правоохранители задержали криминального авторитета по кличке Бай. Соответствующие кадры оперативного мероприятия публикует Telegram-канал «ОПЕР Слил».
36-летний местный житель подозревается в том, что с января 2020 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий статус, занимался разрешением криминальных споров и имел влияние в преступном сообществе на территории Новосибирской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархи».
Происшествия , Видео , Криминал
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