Туристам придумали наказание из-за масок на Бали

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Москва

Необычный способ наказания туристов из-за масок на Бали сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
На Бали полиция заставила не соблюдающих противокоронавирусные меры туристов в качестве наказания выполнить отжимания. Запечатленный на камеру инцидент публикует ABC News.
Отмечается, что отдыхающие на Бали иностранцы пренебрежительно относятся к требованиям властей находиться в общественных местах в защитных масках. На кадрах, индонезийские блюстители правопорядка задержали нарушителей, не желающих носить индивидуальные средства защиты, и предложили им отжаться посреди улицы.

«Большинство [правонарушителей] не применяли средства индивидуальной защиты или не носили их должным образом», — рассказал глава местной службы правопорядка Густи Агунг Керта Сурьянегара (Gusti Agung Kerta Suryanegara). Он также отметил, что туристам не выписывают штрафы.

Ранее сообщалось, что на россиян в Сочи обрушилась мощная волна.
Происшествия , Видео , В мире , телеканал АВС
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