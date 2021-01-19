Туристам придумали наказание из-за масок на Бали

На Бали полиция заставила не соблюдающих противокоронавирусные меры туристов в качестве наказания выполнить отжимания. Запечатленный на камеру инцидент публикует ABC News.
Отмечается, что отдыхающие на Бали иностранцы пренебрежительно относятся к требованиям властей находиться в общественных местах в защитных масках. На кадрах, индонезийские блюстители правопорядка задержали нарушителей, не желающих носить индивидуальные средства защиты, и предложили им отжаться посреди улицы.
«Большинство [правонарушителей] не применяли средства индивидуальной защиты или не носили их должным образом», — рассказал глава местной службы правопорядка Густи Агунг Керта Сурьянегара (Gusti Agung Kerta Suryanegara). Он также отметил, что туристам не выписывают штрафы.
Ранее сообщалось, что на россиян в Сочи обрушилась мощная волна.