Туристам придумали наказание из-за масок на Бали

На Бали полиция заставила не соблюдающих противокоронавирусные меры туристов в качестве наказания выполнить отжимания. Запечатленный на камеру инцидент публикует ABC News.

Отмечается, что отдыхающие на Бали иностранцы пренебрежительно относятся к требованиям властей находиться в общественных местах в защитных масках. На кадрах, индонезийские блюстители правопорядка задержали нарушителей, не желающих носить индивидуальные средства защиты, и предложили им отжаться посреди улицы.