Мощная волна обрушилась на людей в Сочи. Двое россиян фотографировались на пирсе на фоне Черного моря, когда на них внезапно налетела волна и окатила их водой. Видео инцидента публикует Instagram-аккаунт @live.sochi, который посвящен жизни курортного города.
«Опасные игры с морем. Ну вот зачем так делать?» — подписали авторы страницы.
Их поддержали комментаторы, которым «опасная фотосессия» пришлась не по нарву.
«Зачем так делать! И так видим постоянно смерти из-за такой глупости. Жизнь не учит совсем! Опасностей не чувствуют такие люди, в такую погоду играться у моря!» — написал один из пользователей соцсети.