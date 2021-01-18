Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Обрушившуюся на россиян мощную волну в Сочи сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Мощная волна обрушилась на людей в Сочи. Двое россиян фотографировались на пирсе на фоне Черного моря, когда на них внезапно налетела волна и окатила их водой. Видео инцидента публикует Instagram-аккаунт @live.sochi, который посвящен жизни курортного города.

«Опасные игры с морем. Ну вот зачем так делать?» — подписали авторы страницы.

Их поддержали комментаторы, которым «опасная фотосессия» пришлась не по нарву.

«Зачем так делать! И так видим постоянно смерти из-за такой глупости. Жизнь не учит совсем! Опасностей не чувствуют такие люди, в такую погоду играться у моря!» — написал один из пользователей соцсети.

Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
01:03
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
Происшествия
Тысячи людей пытаются прорваться в США
01:32
Тысячи людей пытаются прорваться в США
Происшествия В мире
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
00:18
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
Происшествия В мире
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
01:13
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
Происшествия
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
00:44
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
Происшествия В мире
Удар молнии в мужчину сняли на видео
00:18
Удар молнии в мужчину сняли на видео
Происшествия В мире
Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео
00:33
Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео
В мире США
Boeing отправил в космос ракету с 9 спутниками
00:57
Boeing отправил в космос ракету с 9 спутниками
Наука и техника
Опубликовано видео вооруженного ограбления АЗС в Петербурге
00:48
Опубликовано видео вооруженного ограбления АЗС в Петербурге
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение