Четыре человека заживо сгорели в Новосибирске

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Опубликовано видео унесшего жизни людей пожара в Новосибирске 

Алевтина Жаркова 36 минут назад
Жертвами пожара в гаражном кооперативе Новосибирска стали четыре человека. Возгорание возникло в надстройке над капитальным строением. Кадры трагедии публикует телеканал «360».
После тушения огня и разбора завалов в постройке были обнаружены тела четверых человек. По предварительным данным, причиной пожара могли стать неправильное обращение с огнем или неисправность электропроводки. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Бразилии в мужчин во время съемки на природе ударила молния.
Происшествия , Видео , Пожары
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