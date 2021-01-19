Четыре человека заживо сгорели в Новосибирске

Жертвами пожара в гаражном кооперативе Новосибирска стали четыре человека. Возгорание возникло в надстройке над капитальным строением. Кадры трагедии публикует телеканал «360».

После тушения огня и разбора завалов в постройке были обнаружены тела четверых человек. По предварительным данным, причиной пожара могли стать неправильное обращение с огнем или неисправность электропроводки. Все обстоятельства происшествия выясняются.