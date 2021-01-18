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Москва

Удар молнии в мужчину сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Удар молнии в мужчину сняли на видео в Бразилии. Соответствующие кадры публикует Daily Mail. Как сообщает издание, два друга Жозе Омар де Оливейра (Jose Omar de Oliveira) и Араужо Резенде (Claudio Araujo Resende) записывали видео в нескольких километрах от муниципалитета Миндури в штате Минас-Жерайс, когда в них попал небесный электрический разряд.

«Когда я увидел рядом солнце и дождь, то решил снять их на видео, чтобы показать, как велик Господь и прекрасна природа», — объясняет Оливейра.

Мужчины почувствовали толчок и упали, а после того, как они поднялись с земли, тут же рванули к автомобилю. Причиной необычного явления, из-за которого друзья едва не пострадали, бразильцы считают мобильный телефон.
Происшествия , Видео , В мире
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