Рейс «Победы» из Берлина совершил посадку в Москве 

Ранее во ФСИН заявили, что хотят отправить блогера в колонию, поскольку он был условно осужден по делу «Ив Роше», но перестал отмечаться у инспекторов как отбывающий условное наказание. Сам Навальный утверждает, что не мог пройти контроль ФСИН, поскольку находился на лечении в Германии.

Прошлым летом Навальному стало плохо в самолете рейса Томск — Москва. Лайнер пришлось сажать в Омске. Блогера доставили в местную больницу, а затем, по настоянию его родных, перевезли в клинику Charite в Берлине.

Позднее сам Навальный и власти ФРГ заявили, что он якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». При этом никаких доказательств Берлин не предоставил, сославшись на некую секретность проведенных исследований. Российские власти опровергли заявления о намеренном отравлении блогера, сославшись на заключение омских врачей, которые не обнаружили боевых ядов в его организме.