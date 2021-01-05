Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния

Житель Курска попал в ДТП и разбил джип. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. И после того, как он осознал, что произошло, с ним случилась настоящая истерика. Он так сильно расстроился, увидев намотанный на дорожное ограждение автомобиль, что начал выть от отчаяния, как волк.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области сотрудники ДТП спасли от ДТП автобус с детьми, подставив под удар свой автомобиль. Полицейские сопровождали транспортное средство, перевозившее детскую хоккейную команду. Никто из ребят не пострадал.