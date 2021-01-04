Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП

Челябинской области автобус с детьми попал в ДТП. Авария произошла на трассе М-5 под Миассом в 10 утра. Транспортное средство перевозило детскую хоккейную команду из Южноуральска в сопровождении полицейской машины, которая и приняла весь удар на себя.

На пути следования автобуса, в салоне которого находилась спортивная команда, между Миассом и Златоустом в него со встречной полосы влетел автомобиль. Сотрудники полиции подставили служебную спецмашину под удар, чтобы спасти детей. В итоге никто из юных спортсменов не пострадал.