Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП

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Москва

Опубликовано видео с места ДТП автобуса с детьми под Миассом 

Алевтина Жаркова 27 минут назад
В Челябинской области автобус с детьми попал в ДТП. Авария произошла на трассе М-5 под Миассом в 10 утра. Транспортное средство перевозило детскую хоккейную команду из Южноуральска в сопровождении полицейской машины, которая и приняла весь удар на себя.
На пути следования автобуса, в салоне которого находилась спортивная команда, между Миассом и Златоустом в него со встречной полосы влетел автомобиль. Сотрудники полиции подставили служебную спецмашину под удар, чтобы спасти детей. В итоге никто из юных спортсменов не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Иванове перевернулся рейсовый автобус. В салоне транспортного средства находились 20 человек.
Происшествия , Видео
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