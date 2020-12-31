Оползень снес жилой район в пригороде Осло

10 человек пострадали при сходе оползня в Норвегии. В пригороде Осло природная стихия снесла целый жилой район, разрушены 14 домов. К счастью, происшествие обошлось без жертв. Местных жителей пришлось эвакуировать, однако установить местонахождение 15 человек пока не удалось.
Все произошло в ночь на среду, сильнейший оползень из глинистого плавуна сошел на дома на северо-востоке страны, в области Румерике. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заверила, что всем оставшимся без жилья гражданам будет оказана помощь.