Оползень снес жилой район в пригороде Осло

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Снесший жилой район в пригороде Осло оползень попал на видео 

Алевтина Жаркова 27 минут назад
10 человек пострадали при сходе оползня в Норвегии. В пригороде Осло природная стихия снесла целый жилой район, разрушены 14 домов. К счастью, происшествие обошлось без жертв. Местных жителей пришлось эвакуировать, однако установить местонахождение 15 человек пока не удалось.
Все произошло в ночь на среду, сильнейший оползень из глинистого плавуна сошел на дома на северо-востоке страны, в области Румерике. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заверила, что всем оставшимся без жилья гражданам будет оказана помощь.
Ранее сообщалось, что в Хорватии произошло мощное землетрясение, в результате которого серьезно пострадали города Петриня и Глина.
Происшествия , Видео , В мире , Эрна Сульберг
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