Новое землетрясение в Хорватии на выступлении мэра попало на видео 

В минувший вторник в Хорватии произошло землетрясение. Семь человек стали жертвами разрушительных мощных толчков магнитудой 6,5 балла, среди погибших есть семилетняя девочка. В городах Петриня и Глина разрушены здания. В последнем населенном пункте уничтожено почти 90 процентов строений.

Новые подземные толчки были зафиксированы во время официального выступления мэра города Петриня. В тот момент, когда глава поселения Даринко Думбович рассказывал репортерам о последствиях случившегося началось повторное землетрясение.