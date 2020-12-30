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Москва

Новое землетрясение в Хорватии на выступлении мэра попало на видео 

Алевтина Жаркова 27 минут назад
В минувший вторник в Хорватии произошло землетрясение. Семь человек стали жертвами разрушительных мощных толчков магнитудой 6,5 балла, среди погибших есть семилетняя девочка. В городах Петриня и Глина разрушены здания. В последнем населенном пункте уничтожено почти 90 процентов строений.
Новые подземные толчки были зафиксированы во время официального выступления мэра города Петриня. В тот момент, когда глава поселения Даринко Думбович рассказывал репортерам о последствиях случившегося началось повторное землетрясение.
Ранее сообщалось, что в Северо-Курильске из-за сильной метели местные жители были вынуждены пробираться на работу через метровые сугробы.
Происшествия , Видео , В мире
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