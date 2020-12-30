Во время прилета правительства в аэропорту раздался взрыв

В аэропорту Йемена прогремел мощный взрыв. В зале прилетов воздушной гавани города Адена раздался взрыв в тот момент, когда туда прибыли члены нового правительства. Видео с места событий публикует Telegram-канал «Подъем». На записи зафиксировано, что ЧП случилось, когда из самолета по трапу стали спускаться люди.

По предварительным данным, пять человек погибли, есть раненые. Министры еще не успели покинуть воздушный борт. Их уже перевезли во дворец правительства.