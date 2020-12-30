По российским военным в Сирии нанесли ракетный удар

Российских военных атаковали в Сирии. Ракетный удар был нанесен в районе населенного пункта Трумба, расположенного на юго-востоке провинции Идлиб.
По данным телеканала RT, трое военнослужащих получили ранения при обстреле бронетранспортера из ПТРК с территории, подконтрольной протурецким бандформированиям.
Предположительное видео обстрела публикует Twitter-аккаунт Last Defender. Сообщается, что пострадавшие были эвакуированы в военный госпиталь, где им была оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Минюста США провели масштабную операцию по пресечению деятельности крупных контрабандистов наркотиков.