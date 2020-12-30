Ковид-параноик протащил женщину по улице в Крыму

Севастополе мужчина вытолкал женщину из магазина и протащил ее по улице. Поводом для такого агрессивного поведения местного жителя стало отсутствие маски у покупательницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пресс-Хата», публикующий видео инцидента.

На кадрах видно, как мужчина толкает свою оппонентку у дверей торговой палатки, несчастная женщина падает. И тогда разъяренный гражданин начинает волочить свою жертву по тротуару.