Ковид-параноик протащил женщину по улице в Крыму

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Москва

Мужчина протащил покупательницу по улице в Крыму и попал на видео 

Алевтина Жаркова 16 минут назад
В Севастополе мужчина вытолкал женщину из магазина и протащил ее по улице. Поводом для такого агрессивного поведения местного жителя стало отсутствие маски у покупательницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пресс-Хата», публикующий видео инцидента.
На кадрах видно, как мужчина толкает свою оппонентку у дверей торговой палатки, несчастная женщина падает. И тогда разъяренный гражданин начинает волочить свою жертву по тротуару.
Ранее сообщалось, что в Татарстане беременная женщина устроила с полицейскими потасовку.
Происшествия , Видео
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