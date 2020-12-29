Пенсионерка и мужчина отбивали беременную от полицейских

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Москва

Потасовка полицейских с беременной россиянкой попала на видео 

Алевтина Жаркова 43 минуты назад
В Чистополе сотрудники полиции жестко задержали беременную женщину. Как сообщает Telegram-канал, опубликовавший видео с места событий, поводом для этого стало отсутствие у россиянки медицинской маски.
На кадрах видно, что местная жительница упала на снег и пыталась оказать сопротивление. Очевидцы происходящего вступились за россиянку, они неоднократно предупреждали правоохранителей, что нарушительница находится в положении.
В итоге один из свидетелей происшествия не выдержал и попытался воспрепятствовать задержанию, произошла потасовка.
Происшествия , Видео
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