Пенсионерка и мужчина отбивали беременную от полицейских

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Чистополе сотрудники полиции жестко задержали беременную женщину. Как сообщает Telegram-канал, опубликовавший видео с места событий, поводом для этого стало отсутствие у россиянки медицинской маски.

На кадрах видно, что местная жительница упала на снег и пыталась оказать сопротивление. Очевидцы происходящего вступились за россиянку, они неоднократно предупреждали правоохранителей, что нарушительница находится в положении.

В итоге один из свидетелей происшествия не выдержал и попытался воспрепятствовать задержанию, произошла потасовка.