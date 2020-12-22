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Москва

Тело светской львицы Ирины Шафировой найдено в центре Москвы 

Вероника Полынина 1 час назад
Тело светской львицы Ирины Шафировой найдено в центре Москвы
Фото: соцсети
В центре Москвы найдено тело 46-летней светской львицы Ирины Шафировой, сообщает РЕН ТВ.
Тело женщины с разбитой головой было обнаружено в Ружейном переулке во вторник днем. Позже полиция установила личность погибшей — ею оказалась 46-летняя Ирина Шафирова — супруга бизнесмена Бориса Шафирова.
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Обстоятельства смерти светской львицы выясняются. На месте работают эксперты-криминалисты.
По данным РЕН ТВ, супруги Шафировы находились в процессе развода, и Ирина тяжело переживала расставание.
Как сообщал «Рамблер», ранее в московской квартире нашли тело Карины Джикаевой — сестры скандальной осетинской блогерши Малики Джикаевой. 26-летнюю Карину Джикаеву и ее друга обнаружили в состоянии сильнейшего наркотического опьянения.
Спасти девушку не удалось. Малика Джикаева известна скандальными выходками в Сети. Поведение девушки считается выходящим за рамки позволенного на Кавказе: она устраивала бои в хиджабах, записывала видео со стрельбой из огнестрельного оружия и обливанием молоком, а также выкладывала провокационные эротические снимки.
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Происшествия , РЕН ТВ
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