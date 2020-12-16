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Секретный кабель ФСО украли в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Секретный кабель ФСО украли в Петербурге
Фото: РИА Новости
Недалеко от здания Политехнического университета имени Петра Великого в Санкт-Петербурге злоумышленники украли около 200 метров специального секретного кабеля, который принадлежал Федеральной службе охраны (ФСО).
По информации Telegram-канал Mash, кабель находился в коллекторе возле одного из лабораторных корпусов учебного заведения.
Отмечается, что ночью моток, который весит почти тонну, уложили в автомобиль Lada Largus и увезли в неизвестном направлении. Стоимость украденного составила около 400 тыс. рублей.
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