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В Подмосковье задержали блогера, во время стрима которого умерла девушка 

РИА Новости 14 минут назад
Задержан устроивший стрим с мертвой девушкой блогер
Фото: кадр видео
Блогер, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки, задержан в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУСК по Московской области.
В среду в ходе стрима видеоблогера Стаса Решетникова (Reeflay) девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки.

"Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области по результатам доследственной проверки возбужденно уголовное дело в отношении 30-летнего блогера, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки… В настоящее время подозреваемый задержан, его допрашивает следователь", — говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным эксперта, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки, а также субдуральная гематома, которая "образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу".

"В настоящее время проведение экспертизы не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования. Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились", — добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека.
Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, при этом останавливать трансляцию не собирался. Все это время мертвая девушка находилась в кадре. Стример распивал, предположительно, алкоголь во время эфира. Когда приехали врачи, Решетников также не остановил трансляцию, и в прямом эфире медик констатировал смерть девушки.
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Происшествия , СКР
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